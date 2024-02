"Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi bu qədər artıb

Bu ilin yanvar ayında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 2 milyard 269,04 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 54,1 % çoxdur.

Son 1 ildə bağlanmış əqdlərin sayı isə 1,5 % azalaraq 929 olub.

BFB-nin dövriyyəsinin 70,7 %-i və yaxud 1 milyard 605,236 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 2 dəfə çoxdur.

Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları üzrə əqdlərin dəyəri 21,5 % azalaraq 507,623 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə əqdlərin dəyəri isə 4,3 dəfə artaraq 156,182 milyon manat olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.