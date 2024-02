47 yaşlı Hacı Nuran buna görə evlənmirmiş - VİDEO

Tanınmış xeyriyyəçi, aparıcı Nuran Məmmədov (Hacı Nuran) şəxsi həyatı ilə bağlı danışıb.

Metbuat.az yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, “Elgizlə izlə” verilişinin qonağı olan Hacı Nuran evlənməməyinin səbəbini açıqlayıb.

Yanvar ayında 47 yaşı tamam olan aparıcı özünə uyğun qız tapa bilmədiyini bildirib.

Verilişin qonağı olan Xalq artisti Brilliant Dadaşova evliliyin heç də asan olmadığını, özünə uyğun şəxsi tapmağın çətin olduğunu qeyd edərək dostu Hacı Nuranı müdafiə edib:

“Evlilik çətindir. Sən əgər bir nəfərlə ailə qurursansa bütün ömrünü, evini, sevincini, kədərini o insanla bölüşməlisən. Həyat yoldaşı seçmək çox çətindir. Hacı Nurana özəl qayğı lazımdır, ona kimsə qulluq etməlidir. Xasiyyətinin tutması vacibdir, ona görə də arzu edirəm ki, dostum Nuran özünə uyğun, xasiyyəti tutan həyat yoldaşı seçsin”.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

