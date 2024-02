Bakının bu ərazisində yeni söküntü işləri başlayıb - VİDEO

Bakının Yasamal rayonunda yerləşən keçmiş "Sovetski" adlanan ərazidə yaradılan mərkəzi parkın üçüncü hissəsində yenidənqurma və abadlıq işlərinə başlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, işlər Təzəpir məscidinin yaxınlığında yerləşən ərazidə aparılır.



Bəs işlər nə zaman yekunlaşacaq və parkın üçüncü hissəsi nə zaman istifadəyə veriləcək?

Birinci hissəsi 2019-cu ildə istifadəyə verilən parkın 3-cü hissəsində yenidənqurma işləri aparılır.

Məsələ ilə bağlı Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin baş mühaəndisi Fəxri Hüseynov qeyd edib ki, hazırda mərkəzi parkın 3-cü hissəsində 8,2 hektar ərazidə abadlıq işləri başlayıb. Prosesə Bakı Şəhər və Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətləri nəzarət edir.

İcraçı şirkətin nüməndələrindən verilən məlumata görə, parkın üçüncü hissəsinin noyabr ayında sakinlərin istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulur.

Mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.

