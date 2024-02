Bir müddət əvvəl ağır qəzaya düşən Nicat Şakirli "Amburan mall"da görüntülənib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, azyaşlı oğlu ilə gəzən bloqerin görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Xatırladaq ki, "Nikosayağı" adı ilə tanınan bloqer bir neçə ay əvvəl "Porsche" markalı avtomobili ilə qəza törədib. Qəza nəticəsində Nicat yaxın dostunu itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.