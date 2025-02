Sevgililər günündə 3 bürcün qəlbi qırılacaq

Fevralın 14-də bəzi bürclər hədiyyələr və eşq elanları yerinə ürəyinə ağrılı zərbə alacaqlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Xərçənglər kifayət qədər həssas və emosionaldırlar və gözləntiləri qarşılanmasa, bu, çox ağrılı bir zərbə olacaq.

Bu il Sevgililər günündə onlara qarşılıq alınmaya bilər, mühüm bir tarix unudula bilər, hətta münasibətə son qoyula bilər. Xərçənglər özlərinə qapanmamalı, baş verən hər şeyin ən yaxşısı olduğunu başa düşməlidirlər.

Fevralın 14-də astroloqlar Oğlaqlar üçün dərin məyusluq proqnozlaşdırırlar, çünki onların münasibətlərə töhfəsi tərəfdaşı tərəfindən diqqətdən kənarda qalacaq. Bu, ən çox qeyri-sabit və ya birtərəfli münasibətlərdə olanlar üçün olacaq.

Sevgililər günündə Oxatan özünü unudulmuş və ya qiymətləndirilməmiş hiss edə bilər.

Astroloqların fikrincə, ortağın kifayət qədər diqqət göstərməməsi və ya bu birliyə son qoymağa qərar verməsi riski var. Bu güclü zərbə olacaq, lakin Oxatan bürcü tez özünə gələcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.