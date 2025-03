2 bürc sevməyi bacarmır - Uzunmüddətli münasibət qura bilmirlər

Sevgi və ciddi münasibətlər hər kəs üçün eyni dərəcədə asan olmur. Bəzi insanlar romantik bağlılığa meyilli və sadiq olsalar da, digərləri üçün uzunmüddətli münasibət qurmaq əsl çətinlik ola bilər. Bürclər də insanın xarakterinə və münasibətlərə yanaşmasına təsir edən amillərdən biridir. Xüsusilə, bəzi bürclər var ki, azadlıqlarına o qədər düşkündürlər ki, dərin emosional bağlılıqdan qaçmağa meyllidirlər.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, sevməyi və ciddi münasibət qurmağı çətinliklə bacaran iki bürc - Əkizlər və Oxatan - məhz belə insanlardandır.

Əkizlər

Daimi dəyişiklik və azadlıq axtarışında olduqları üçün uzunmüddətli münasibətlərdə çətinlik çəkirlər.

Hisslərindən çox, məntiqi ilə hərəkət edirlər və tez bezirlər.

Dərin emosional bağlılıq qurmaqdan çəkinə bilərlər, çünki bu, onların sərbəstliyini məhdudlaşdıra bilər.

Oxatan

Macərapərəst və azad ruhlu olduqları üçün ciddi münasibətlərə girmək istəməyə bilərlər.

Emosional dərinlik tələb edən vəziyyətlərdən qaçmağa meyllidirlər.

Uzunmüddətli öhdəliklər onları sıxa bilər, çünki yeni təcrübələr və sərgüzəştlər axtarırlar.

Bu bürclər münasibət quranda belə, münasibətin dinamik və maraqlı qalması üçün azadlıqlarının qorunmasını istəyirlər.

