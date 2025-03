Martın ikinci yarısında şanslı olacaq 3 BÜRC

Astroloqlar deyirlər ki, mart ayında bəzi bürclərin nümayəndələri arzuladıqları karyera yüksəlişini alacaqlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ayın ikinci yarısı onlar üçün əsl tramplin olacaq. Siz maaş artımını və ya hətta öz gəlirli biznesinizin başlanğıcını gözləyə bilərsiniz.

Buğa işlərin yaxşılaşacağını gözləməlidir. Onlar lider ola bilər və ya sadəcə ciddi maliyyə tapşırığı ala bilərlər.

Qız bürcləri də şirin vaxt keçirəcək. Onlar artım və ya bonuslar və ya təşviqlər alacaqlar. Beləliklə, onlar əvvəlki zəhmətlərinin bəhrəsini alacaqlar.

Yaradıcı yanaşma Dolça bürcünə kömək edəcək. Onlar gözlənilməz imkanlar açacaqlar, daha sonra isə pul gələcək.

