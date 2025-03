Bu 4 bürc altında doğulanlar deyingən olur

Bəzi bürclər üçün müəyyən müsbət və mənfi cəhətlər xarakterikdir. Əlbəttə ki, heç kim ideal deyil, bütün bürclərin öz çatışmazlıqlar var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bürclər arasında deyingənginliyi ilə ad qazananları da var.



Ən deyinən bürc olaraq, ümumiyyətlə, qız bürcü ilk sırada qeyd olunur. Onlar detallara çox fikir verən, hər şeyi analiz edən və mükəmməllik axtaran insanlardır. Bu xüsusiyyətlərinə görə də, tez-tez irad bildirə, tənqid edə bilərlər.

Bundan əlavə, əkizlər – çox danışan və hər şeyi analiz edən olduqları üçün bəzən şikayətçi görünə bilərlər.

Oğlaq hər şeyin qaydasında olmasını istəyir və nizam-intizam mövzusunda çox tələbkar ola bilər.

Bundan başqa, xərçəng duyğusal olduğu üçün özünü ifadə edərkən çox şikayət edə bilər.

