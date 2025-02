​“WhatsApp”da profilin görkəmi dəyişdi - Tıklayanda bu görünəcək

“WhatsApp” yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik iPhone üçün “WhatsApp”ın beta versiyasında müşahidə edilib. Yeniliyə əsasən istifadəçilərin “WhatsApp” profili artıq digər sosial media hesablarını özündə birləşdirən bir növ sosial media CV-si olacaq. “WhatsApp” bunun üçün Meta-nın tərkibində olan istifadəçinin “Instagram” və “Facebook” məlumatlarından da istifadə edəcək. Beləliklə, profil artıq sadəcə bir şəkil və status olmayacaq, həm də “Instagram”dan “Facebook”a qədər bütün rəqəmsal məlumatları özündə birləşdirəcək. “WABetaInfo” xəbər verir ki, iPhone üçün “WhatsApp”ın beta versiyasında müşahidə edilən bu funksiya istifadəçilərə profillərinə digər sosial media hesablarına keçidlər əlavə etmək imkanı verir. Hazırda yalnız “Instagram” inteqrasiyası üzərində iş aparılsa da, bu siyahıya “Facebook” və “Threads” kimi digər Meta platformaların da əlavə ediləcəyi bildirilir.

