Ən uzunömürlü 5 bürc - 80 yaş onlar üçün azdır

Bürc dairəsinin müəyyən nümayəndələri çox uzun ömür yaşamağa məhkumdurlar. Onlara 80, hətta 100 il həddini keçmək kimə qismət ola bilir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bir çox insan uzun və xoşbəxt bir həyat yaşamaq arzusundadır. Ancaq hamı sağlam həyat tərzi sürməyə hazır deyil. Məlumdur ki, təbii sağlamlıq, eləcə də ona nəzarət vərdişi əsasən insanın hansı bürcün altında doğulmasından asılıdır. Uzunömürlülük perspektivi olan bu şanslı insanlar kimlərdir?

1. Əqrəb bürcü

Əqrəb bürcü altında doğulan enerjili və özünə güvənən insan adətən sağlamlığına lazımi diqqət yetirmir. Ancaq xoşbəxtlikdən, doğuş zamanı onun nümayəndələrinə böyük bir enerji və canlılıq verilir. Nəticədə, onlar hətta ayaq üstə xəstəliklərə dözməyi bacarır və ətrafdakı sağlam insanlardan daha effektiv qalırlar.

“Hərəkət həyatdır” ifadəsi çox güman ki, Əqrəb bürcünün insanları üçün yaradılıb. Çünki onlar nə qədər aktiv həyat tərzi keçirirlərsə, bir o qədər də formada qalmağı bacarırlar! Təəccüblüdür ki, bir çox Əqrəblər, hətta qocalıqda da, böyük hörmət bəslədikləri həyatda, işdə və uzun məsafələrə səyahətdə aktiv mövqe tutmağı bacarırlar.

2. Xərçəng bürcü

Xərçəng bürcünün nümayəndələrinin emosiyaları həmişə zirvədədir, lakin onları idarə etməyi öyrənsələr, ömürlərini on il uzada bilərlər.

Xərçəng bürcünün sahibləri həftə sonları özlərini həmişə səs-küylü dəstənin əhatəsində tapsalar da, iş günləri sağlam həyat tərzi keçirməyə, düzgün qidalanmağa və çox hərəkət etməyə çalışırlar. Həyatı uzatmaq üçün onların şüarı belədir: “Sağlam qida, idman və yaxşı seks”.

3. Qız bürcü

Qız bürcünün nümayəndələri həmişə pedantik və diqqətli olurlar. Sağlamlıqlarına xüsusi qayğı ilə yanaşırlar. Maraqlısı odur ki, bu insanlar restoran yeməklərindən daha çox evdə hazırlanan yeməklərə üstünlük verirlər. Üstəlik, bişirməyə başlamazdan əvvəl Qız bürcünün daşıyıcısı əvvəlcədən hazırlanmış məhsulların yüksək keyfiyyətli, təbii və təzə olmasına mütləq əmin olacaq.

Təbiətcə bu işarənin nümayəndələri nadir hallarda öküz sağlamlığı ilə məşhurdurlar, lakin buna baxmayaraq tibb, gigiyena və düzgün bəslənmə ilə onu yüksək səviyyədə saxlamağı bacarırlar. Axı sağlam həyat tərzi uzunömürlülük yolunda uğurun açarıdır.

4. Dolça bürcü

Dolça bürcü altında doğulanlar həkim yanına getmir və həb qəbul etmirlər və əgər müalicə olunurlarsa, bu, yalnız ənənəvi üsullarla və keyfiyyətli istirahətlə olur. Orqanizmlərini hiss edirlər və xəstəliklərə diqqət yetirmirlər.

Dolçalar həyatda hər şeyə bürc dairəsinin digər nümayəndələrindən daha sadə yanaşırlar. Çox çalışmalarına baxmayaraq, həyati enerjiləri ətrafdakı hər kəs üçün kifayətdir. Dolça bürcü olan insanlar xoşbəxt və uzun ömür sürürlər.

5. Qoç bürcü

Qoç bürcünün nümayəndələri güc, inam və mətanətlə seçilirlər. Həmyaşıdlarından daha çox yaşamaq və nəvələrini böyütməyə vaxt ayırmaq üçün əla ilkin məlumatlara sahibdirlər.

Qoç bürcünə sahib olan şəxslər həyatdakı çətinliklərin öhdəsindən sağlamlıqlarını və əsəblərini sərf etmədən asanlıqla qalib gəlirlər.

