Macarıstan Prezidenti Katalin Novak istefa verib.

Metbuat.az Reuters-ə istinadən xəbər verir ki, o, pedofiliya cinayətində əli olan şəxsin əfv olunması ilə bağlı qalmaqal fonunda istefa verdiyini bildirib.

