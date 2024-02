Bu ilin ilk 6 ayında Xocalı və Xankəndiyə köç olacaq.

Bu barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib.

Bu ilin ilk 6 ayında Xocalı və Xankəndiyə ümumilikdə 100 ailə köçürülməsi planlaşdırılır.

Hər bir şəhərə 50 ailə köçürülməsi nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.