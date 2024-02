10-cu övladı dünyaya gəldi, adını İlham qoydu - VİDEO

Evləri balaca olsada, sevincləri böyükdür.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, Abdullayevlər ailəsinin 10-cu uşağı dünyaya gəlib.

Salyan rayonunun Qaraçala qəsəbəsində yaşayan bu ailənin indi 6 qız, 4 oğul övladı var.

Ailə başçısı Əflan Abdullayev deyir ki, pulla xoşbəxtlik olmur. O, fərdi evlərdə ustalıq edir, qazandığı pulla ailəsini dolandır.

Uşaqların anası Gülşən Abdullayeva indiyə qədər 9 uşağa baxıb. Bundan sonra isə 10 uşağın qayğısına qalmalıdır.

Yeni doğulan uşağın çəkisinin və sağlamlığının normal olduğu bildirilir.

Həkimin sözlərinə görə, yeni doğulan körpənin vəziyyəti kafidir.

Daha ətraflı videoda:

