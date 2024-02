​Balakənin ən böyük elektronika və ev əşyaları mağazası açılıb – AÇILIŞA ÖZƏL 60%-DƏK ENDİRİM

“Kontakt” ilin ilk mağaza açılışını ölkənin şimal qərbində - Balakəndə edib. Yaxın günlərdə baş tutan açılışda uşaqdan böyüyə yüzlərlə bölgə sakini iştirak edib. Onlar əyləncəli tədbirdən bol hədiyyələrlə ayrılıblar.



Bundan başqa mağaza ziyarətçiləri nağd alışda 60%-dək endirimli qiymətlərdən yararlanıb evlərinin və özlərinin ehtiyaclarını ən yaxşı şəkildə qarşılaya biliblər.

Qeyd edək ki, bölgə sakinlərini təkcə nağd alışda endirimlər yox, hissəli alışda 24 ayadək ilkin ödənişsiz, faizsiz və komissiyasız şərtlər də sevindirə bilib.

600 m2 sahəsi olan mağazada smartfon, notbuk, planşet, qulaqlıq, smart saat, televizor, böyük və kiçik məişət texnikası, həmçinin qab-qacaqların minlərlə çeşiddə zəngin seçimləri mövcuddur.

İndi isə açılışa özəl çox sərfəli təkliflərə nəzər salmağın vaxtıdır. Belə ki:

Bütün kampaniya şərtləri fevralın 18-dək qüvvədə olacaq. Odur ki, kampaniya bitmədən təkliflərdən yararlanmaq üçün Balakən rayon məhkəməsinin yaxınlığında yerləşən yeni “Kontakt” mağazasına mütləq baş çəkin!

