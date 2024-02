Kriştiano Ronaldonun 14 fevral Sevgililər günündə sevgilisi Corcinaya hədiyyəsi diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Corcina Ronaldonun hədiyyəsinin fotosunu sosial media hesabında paylaşıb. Fotoda gül və digər hədiyyənin olduğu müşahidə edilib. Bəzi sosial media istifadəçiləri hədiyyənin dəyərinə önəm verməsə də, bəziləri bu hədiyyənin Ronaldo üçün ucuz olduğunu ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.