Milli Məclis prezident seçkilərində qələbə münasibəti ilə dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı deyib.

“Mən hamınızın adından yenidən Prezident seçilməsi ilə bağlı möhtərəm İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərmişəm, səmimi təbriklərimi çatdırıb və xoş arzularımı ifadə etmişəm", - sədr qeyd edib.

