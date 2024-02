Azərbaycanın təhlükəsizliyinə qarşı açıq və gizli formada cəhdlər olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev bu gün Baş Prokurorluqda keçirilən mükafatlandırma mərasimində deyib.

K.Əliyev bildirib ki, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aparılan qabaqlayıcı tədbirlər görülür.

"Prokurorluq orqanlarında bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir", - o deyib.

