Birinci Liqa təmsilçisi "İrəvan"ın futbolçusu hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, söhbət aşağı liqa klubunun yarımmüdafiəçisi Fəhmin Muradbəylidən gedir.

27 yaşlı orta sahə oyunçusunun hansı səbəbdən saxlanılması məlum deyil.

Gənclər millimizin sabiq üzvü "Neftçi"nin yetirməsidir.

O, "ağ qaralar"la 2020/21 mövsümündə Azərbaycan çempionu olub.

