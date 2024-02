Sumqayıtda birgünlük körpə əməliyyat olundu

Birgünlük körpə üzərində qida borusunun atreziyasının əməliyyatı icra olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Perinatal Mərkəzə təxliyə olunan körpə üzərində C tip ezofaqus atrezisi, fistulanın ləğvi, ezafaqusun primer anastamozu əməliyyatı icra edilib.

Tibb müəssisəsinin uzman həkim-cərrahı Araz Hüseynov və həkim-cərrah Elnur İsgəndərov tərəfindən əməliyyat uğurla başa çatıb.

Xəstə süni ventilyasiya aparatından ayrılıb. Hazırda qidalandırılması normaldır, vəziyyəti stabildir.

