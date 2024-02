Ukrayna ordusu Avdievkadan geri çəkilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tavriya” əməliyyat-strateji qoşun qrupunun komandiri Aleksandr Tarnavski deyib.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu təmas xəttində müdafiəyə olunmağa başladığını açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.