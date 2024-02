Polis əməkdaşlarını görəndə Əhmədin ilk sözləri bu olub - VİDEO

Aparıcı Sevinc Telmanqızı TV Musavat-ın canlı efirində Əhməd Əhmədovun cinayətinin yeni detallarından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, əldə etdiyi məlumata əsasən bildirib ki, polislər Əhmədi saxlayanda o hadisədən xəbərsiz olduğunu irəli sürüb.

“Polislər yaxınlaşanda Əhməd soruşub ki, mən nə etmişəm niyə gəlmisiz?Ata-anasını öldürdüyünü biləndə heyrətlənib. Hadisədən xəbərsizmiş kimi çığır-bağır salıb. Deyib ki, onu öldürlənləri tapsam öldürəcəm, buraxım məni” - deyə aparıcı Əhmədin dediklərini səsləndirib.

Metbuat.az

