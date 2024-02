Müdafiə Nazirliyi ötən həftə baş vermiş hadisələrdən ibarət icmal hazırlayıb.

Nazirliyin Mətbuat Xidməti tərəfindən hazırlanmış icmal video formatında yayımlanıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.