İşğaldan azad edilən rayonlarda ötən il istifadəyə verilən obyektlər - SİYAHI

İşğaldan azad edilən rayonlarda ötən il istifadəyə verilən obyektlərin siyahısı açıqlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.



Obyektlərin adlarını sizə təqdim edirik:



Ağdam rayonunda Bərdə-Ağdam avtomobil yolu



Cəbrayıl rayonunda “Cəbrayıl” qovşaq elektrik yarımstansiyası



Cəbrayıl Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi



Füzuli rayonunda Rəqəmsal Yarımstansiya və İdarəetmə Mərkəzi



Füzuli-Hadrut avtomobil yolu



Bərdədə Qarabağ Regional DOST Mərkəzinin və Qarabağ Regional Peşə Hazırlığı Mərkəzi



Xocavənd rayonunda Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi



“Hadrut” qovşaq yarımstansiyası



Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut avtomobil yolu



Kəlbəcər rayonunda hərbi hospital



“Qamışlı” və “Meydan” Kiçik Su Elektrik stansiyaları



“Çıraq-1” və “Çıraq-2” Kiçik Su Elektrik stansiyaları



“Soyuqbulaq” Kiçik Su Elektrik Stansiyası



Laçın rayonunda “Qorçu” yarımstansiyası



“Laçın” şəhər yarımstansiyası



“Həkəri Balıq Təsərrüfatı”



Laçın rayonunun sənaye zonasında mebel fabriki



“Mişni” və “Alxaslı” Kiçik Su Elektrik stansiyaları



Tərtər rayonunda Talış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı sanatoriyası avtomobil yolu



Suqovuşan qəsəbəsində istirahət parkı



Şuşa rayonunda Zarıslıçay nasos stansiyası



Şuşa Elektrik Şəbəkələrinin İnnovativ Texnologiyalar Mərkəzi



Şuşa Hotel-Konqres Mərkəzi Kompleksi



Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzi



“Yasəmən” hoteli (Şuşa)



Yuxarı Gövhər Ağa məscidi (Şuşa)



Saatlı məscidi (Şuşa)



Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialı



Şuşada Mehmandarovların malikanə kompleksi



Zəngilan rayonunda “Cahangirbəyli” Su Elektrik Stansiyası



Zəngilan Konqres Mərkəzi Kompleksi.

