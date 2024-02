Tanınmış idmançı Kamil Zeynallı Rusiyada həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Məlumata görə, Kamil Zeynallının saxlanılma səbəbi ermənilərin beynəxalq axtarışa verməsidir. Kamil video müraciətlə dövlət qurumlarından yardım istəyib.

