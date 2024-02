Azərbaycanlı fitnes ustası Kamil Zeynallının Moskvanın Domodedovo hava limanında saxlanılması ilə bağlı məsələ ölkə gündəmini zəbt edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı ATV-nin “Rəngarəng səhər” proqramının canlı efirinə qoşulan idmançının anası Sahilə Zeynallı, oğlunun saxlanılmasını sosial şəbəkələrdən gördüyünü bildirib:

“Xalq Kamilin arxasındadır. Mən inanıram ki, tezliklə oğlum vətənə qayıdacaq”.



Daha ətraflı video görüntüdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.