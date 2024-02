Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təsdiqlədi

Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı 13-cü sanksiyalar paketini təsdiqləyib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat diplomatik mənbələr tərəfindən bildirilib. Qeyd edilib ki, sanksiyalar paketində 200-ə yaxın fiziki və hüquqi şəxsin adı var.

Cozep Borrell də məsələ ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib. O bildirib ki, sanksiyalar paketinə 200-ə yaxın şəxs və qurumun adı daxil edilib. Bununla da "qara siyahı"ya düşən Rusiyanın fiziki və hüquqi şəxslərinin sayı 2000-i keçib.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.