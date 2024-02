Bu ilin yanvar ayında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 181 layihənin maliyyələşdirilməsinə 10,7 milyon manat güzəştli kredit verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fonddan bildirilib.

Məlumata görə, verilmiş kreditlər hesabına 57 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.

