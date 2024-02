Xocalı rayonunda su-kanalizasiya sisteminin çəkilməsi zamanı insan meyitlərinin qalıqları aşkarlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzTV-nin Sosial Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi məlumat verib.

Qalıqların çoxunun uşaqlara və qadınlara aid olduğu iddia olunur.

