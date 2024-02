Qələbəyə görə hər oyunçu bu qədər mükafat aldı - MƏBLƏĞ

«Qarabağ» ötən həftə tarixinin ən böyük uğurunu əldə edib. Ağdam təmsilçisi Avropa Liqasında pley-off səddini aşıb. Burada «Braqa» ilə üz-üzə gələn «köhlən atlılar» Bakıda 2:3 hesabıyla uduzsa da, Portuqaliyada əldə etdiyi nəticəyə (4:2) görə 1/8 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az "Sportinfo.az"a istinadən xəbər verir ki, şanlı zəfər klub rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilib.

Əsas heyətdə meydana çıxan hər bir futbolçuya 50 min manat mükafat ödənilib.

Oyuna sonradan daxil olanlar bu məbləğin 75 faizini alıb. Ehtiyatda olanlara 25 min manat pul mükafatı verilib.

