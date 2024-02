Erməni generalları və zabitləri Qarabağdan qadın paltarında qaçıblar.

Metbuat.az bildirir ki, bunu sübut edən görüntüləri özünün sosial media hesabında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev paylaşıb. O, qeyd edib:

"Erməni zabit və generallar Qarabağdan qadın paltarında qacib" ifadəsini dəfələrlə film və müsahibələrində işlətmişəm. Hadrut mağazalarında bir dənə qadın paltarı qalmamışdı, kişi paltarı və hərbi forma isə hər yerdə kifayət qədər idi. Görüntülər bunu təsdiqləyir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.