Mübahisələrə səbəb olan penaltinin VAR danışığı açıqlandı - VİDEO

Türkiyə Super Liqanın 27-ci həftəsinin VAR danışıqları açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müzakirələrə səbəb olan “Fənərbaxça” - “Kasımpaşa” matçının son dəqiqəsində “Fənərbaxça” lehinə verilən penalti ilə bağlı danışıqlar da açıqlanıb. VAR hakimi Erkan Enginlə hakim Cihan Aydının dialoqları belə olub.

VAR hakimi Erkan Engin: Potensial penalti səbəbiylə epizoda baxmağı tövsiyə edirəm.

Hakim Cihan Aydın: Gəlirəm qardaş.

Erkan Engin: Əvvəlcə futbolçunun əl təmasını göstərəcəyəm. Sonra onun açıq olmasını və topun sıçramasını. Tələsməyin.

Cihan Aydın: Ekrana gəldim. Təmas anını gördüm. Kontaktı gördüm, qolu açıq. Top oyunçunun başına dəymədi, elə deyilmi?

Erkan Engin: Birbaşa əlinə gəlir.

Cihan Aydın: Qərarım penaltidir, kart yox.

