Ermənistan Rusiyaya etiraz notası göndərdi

Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya etiraz notası göndərib.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın yüksək texnologiyalar naziri Mxitar Ayrapetyan bildirib.

Buna səbəb kimi Rusiyanın televiziya yayımı standartlarını pozduğu göstərilib.

“Rusiya ilə kütləvi kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlığa dair dövlətlərarası saziş çox güman ki, təkmilləşdirilməlidir və ya redaktə edilməlidir. İki ölkənin səlahiyyətli rəsmiləri arasında müzakirələrdən iki ay sonra yenidən qanun pozuntusu qeydə alınıb”, - nazir vurğulayıb.

