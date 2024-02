2024-cü ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən 16 valyuta hərracında 1 milyard 287.7 milyon ABŞ dolları satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.3 dəfəçoxdur. Belə ki, ötən ilin yanvar-fevral aylarında keçirilən valyuta hərraclarında banklara 545 milyon ABŞ dolları satılıb.

Cari ilin fevral ayında keçirilən 9 valyuta hərracında isə valyuta satışının məbləği 870.6 milyon dollar təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.