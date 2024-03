Habil Əliyevin ailəsinə ağır itki - FOTO

Xalq artisti, görkəmli kaman ifaçısı Habil Əliyevin ömür-gün yoldaşı Şərqiyyə Əliyeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər ki, moderator.az-a açıqlama verən sənətkarın qızı Vəfa Əliyeva anasının bir neçə ay əvvəl dünyasını dəyişdiyini bildirib.

"Anam oktyabr ayının 25-də dünyasını dəyişib. Xəstəliyinin ağırlaşdığını mətbuata xəbər vermədik. Elə 2 günün içində vəziyyəti ağırlaşdı, komaya düşdü və rəhmətə getdi. Eynən atam kimi. Həm də atamın vəfat etdiyi yaşda anam rəhmətə getdi" deyə Vəfa Əliyeva bildirib.

