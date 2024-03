Gəncə ŞİH-dən vəzifəli şəxslərin saxlanılması ilə bağlı AÇIQLAMA

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti birinci müavin və digər müavinlərin, eləcə də baş memarın saxlanılması ilə bağlı mediada yayılan məlumata aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib.

"Bu gün Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səməd Tomuyev və digər müavinlər, eləcə də Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının Memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri, baş memar Elxan Məmmədovun saxlanılması ilə bağlı müxtəlif xəbər saytlarında dərc olunan məlumat həqiqəti əks etdirmir", - məlumatda deyilir.

