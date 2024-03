Bakıda yeni metro bu ərazidə olacaq - Tarix bəlli oldu

Bakı metropoliteninin “bənövşəyi” xəttinin hazırda inşası davam edən stansiyasında növbəti mərhələ üzrə işlərə başlanılıb. Bu barədə ötən il “Bakı Metropoliteni” QSC-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, şərti olaraq “B-04” adlandırılan stansiya Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksi ilə 1 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanası arasında – Cəlil Məmmədquluzadə küçəsində yerləşəcək.

Avtomobil yolunun hər iki tərəfi nəzərə alınmaqla dörd istiqamətdə olacaq stansiya girişlərinin tikintisi inşaatın norma və qaydalarına uyğun – sonuncu mərhələdə yerinə yetiriləcək.

Bəs hazırda tikintisi gedən stansiyada işlər hansı yerdədir və bu stansiyanın açılışı nə zamana planlaşdırılır?

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı danışan “Bakı Metropoliteni” QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov Referans.az-a açıqlamasında bildirib ki, şərti olaraq “B-04” adlandırılan stansiyanın tikintisi sürətlə davam edir:

“Qazıntı işləri tam başa çatıb, keçidlərin inşası davam edir. Qazıntıdan geriyə qalan keçidlərin inşasıdır, bu da tikintinin norma və qaydalarına uyğun olaraq sonuncu mərhələdə olur. Stansiya 4 səviyyədən ibartədir, hər mərtəbədə son tamamlama işlərinə başlanılıb. Yəni bundan sonrakı dövrdə divar, döşəmə örtüyünün təmizlənməsi və üzlüyün vurulmasına hazır vəziyyətə gətirilməsi işləri gedir. Növbəti mərhələdə üzləmə işləri aparılacaq. Eyni zamanda artıq infrastrukturun qurulması ilə bağlı bir sıra addımlar da atılıb, çünki platformalar da qurşadırılıb. Stansiyanı “8 Noyabr”la bağlayan yollar da artıq çəkilib”.

Metropoliten rəsmisi qeyd edib ki, hazırda gedən proseslərlə bağlı heç bir problem yaşanmazsa, şərti adı “B-04” olan stansiyanın tikintisi 2025-ci ildə başa çatacaq.

Onun sözlərinə görə, eskalatorların və liftin quraşdırılması, elektrik təchizatı, hərəkətin təşkili sistemləri, havalandırma və digər bu kimi məsələlərin həlli istqamətində addımlar atılır: “Stansiyada bir səviyyədən digərinə keçmək pilləkənlər və 19 eskalatorla mümkün olacaq. Müvafiq kateqoriyadan olan sərnişinlərin ehtiyacları da nəzərə alınıb. Onların xidmətinə 3 lift veriləcək. Ümumən stansiyanın inşaat işləri müvafiq plana uyğun aparılır”.

Xatırladaq ki, “B-04”, Bakı metropoliteninin 28-ci, xəttin isə 5-ci stansiyası olacaq”.

