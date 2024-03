"Axtarışlar zamanı ailə üzvləri telefonda oynayırmış" - Xoşqədəm Hidayətqızı

2023-cü il 23 dekabrda İmişli rayonu Qaragüvəndikli kəndində itkin düşmüş 2013-cü il təvəllüdlü Rasim Vasif oğlu Xankişiyevin axtarışları davam edir.

Metbuat.az bildirir ki, ARB kanalında yayımlanan "Səni axtarıram" proqramında prosesin detalları müzakirə edilib. Proqramın aparıcısı Xoşqədəm Hidayətqızı qeyd edib ki, ona digər rayon sakinləri axtarışlardakı müşahidələrini göndərirlər:

"Müşahidələrini mənə yazıblar, mən dəhşətə gəlmişəm. Məsələn, hamı axtarışdadır, dalğıclar sudadır, ailənin bir üzvü telefonda oyun oynayır, digər üzvü tum çırtlayır".

Ətraflı sujetdə:

