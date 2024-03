İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 470,4 ha torpaq sahəsi icarəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il üzrə fəaliyyəti haqqında hesabatında qeyd edilib.

Bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən 297,2 ha torpaq sahəsinin icarəyə verilməsinə razılıq bildirilməsi ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 5 iş daxil olub.

Əvvəlki dövrlərdə daxil olmuş işlər də nəzərə alınmaqla 470,4 ha torpaq sahəsi üzrə 6 işə razılıq verilib.

