Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) ötən iki ay ərzində “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) yataq bloku üzrə gəlirləri 1,5 dəfə azalıb.

Metbuat.az Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaydığı məlumata istinadla xəbər verir ki, AÇG yatağından 2024-cü ilin əvvəlindən martın 1-i tarixinə 862 milyon dollar gəlir əldə olunub.

Ötən ilin müvafiq dövründə AÇG yatağından 1324 milyon dollar gəlir əldə edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.