Bakının 1970-ci illərə aid video görüntüləri yayımlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, görüntülər AzTV-nin "Qızıl fond"undan paylaşılıb. Videoda 70-ci illərdə Bakının ümumi görüntüsü, tikililər, yollar və sair yer alıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

