"Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) martın 19-dan Bakıdan İsrailin paytaxtı Təl-Əvivə və əks istiqamətdə olan uçuşları bərpa edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilkin mərhələdə aviadaşıyıcı həftədə üç dəfə – çərşənbə axşamı, cümə axşamı və bazar günləri reyslər həyata keçirəcək. Apreldən isə uçuşlar həftədə 9 dəfə olacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.