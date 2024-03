Artıq Novruz bayramına sayılı günlər qalıb. Bu günlərdə insanlar ən çox satın aldığı məhsullardan biri isə şirniyyatlardır. Bəs Novruz şirniyyatlarını almaq neçəyə başa gəlir?

Metbuat.az xəbər verir ki, "Xəzər Xəbər" Novruz şirniyyatlarının qiyməti ilə bağlı araşdırma aparıb. Bazardakı vəziyyət göstərir ki, sözügedən şirniyyatlara istifadə edilər ərzaqlar bahalaşdığı üçün qiymətlərdə də artım müşahidə olunub.

Ətraflı süjetdə:

