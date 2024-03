Azərbaycanda reseptlərin yazılmasında yeni qaydalar tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” qanuna dəyişiklikdə təklif edilir.

Layihəyə əsasən, klinik protokol həkim və ya feldşer tərəfindən hər hansı xəstəlik və ya xəstəlik əlamətləri zamanı tibbi yardım göstərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilməsində istifadə edilən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiq etdiyi qaydalar toplusudur.

