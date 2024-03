Nazirin vəzifə verdiyi polkovnik bu şəxsin qardaşıdır - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Daxili işlər naziri naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə polis polkovniki Cəmil Əmirov Yasamal RPİ-nin rəisi vəzifəsindən azad edilərək Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinə rəis təyin edilib.

Metbuat.az bildirir ki, polis polkovniki Cəmil Əmirov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri Natiq Əmirovun qardaşıdır.

O, daha əvvəl Şəmkir rayon Polis şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

