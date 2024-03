Baş Prokurorluqdan vətəndaşlara MÜRACİƏT

Baş Prokurorluq bələdiyyə torpağını mülkiyyətə və icarəyə götürmək istəyən vətəndaşlara müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Bələdiyyə torpaqlarından hər hansı bir hüquqda (mülkiyyət, istifadə və icarə) torpaq sahəsinin ayrılması üçün hüquqi və fiziki şəxslər ərizə ilə müvafiq bələdiyyəyə müraciət edirlər. Bələdiyyələr torpaq sahəsi əldə etmək istəyən hüquqi və fiziki şəxslərin ərizələrinə 15 gün müddətində baxırlar.

Bələdiyyə torpaq sahəsinin ayrılmasının mümkünlüyünü dəqiqləşdirmək məqsədi ilə müraciətdə göstərilənlərə, ərazinin yerquruluşu-təsərrüfat planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə baxır, hüquqi və fiziki şəxslərin iştirakı ilə ayrılması nəzərdə tutulan torpaq sahəsinə yerində baxış keçirir.

Aşağıda qeyd olunan hallarda bələdiyyə hərrac və ya müsabiqənin keçirilməsi məqsədilə torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma proseduruna başlanmasının və ya müraciət edən hüquqi və fiziki şəxsə torpaq sahəsinin ayrılmasının məqsədəuyğunluğu barədə qərar qəbul edir:

1) Ayrılması nəzərdə tutulan torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı həmin ərazinin yerquruluşu-təsərrüfat planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olarsa;

2) həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilməmişdirsə;

3) elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşməmişdirsə.

Bələdiyyə imtinanın səbəblərini göstərməklə müraciət etmiş şəxsə əsaslandırılmış cavab verir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunun 1.1-ci maddəsinə əsasən (https://e-qanun.az/framework/31281) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bələdiyyə orqanlarına, bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərə və ya onların vəzifəli şəxslərinə şəxsən və ya nümayəndə vasitəsilə yazılı və ya şifahi formada, fərdi və ya kollektiv şəkildə müraciət etmək hüququ vardır.

Bu qanunun 6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq verilən müraciətin qəbul edilməməsi inzibati xəta hesab olunur və buna görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 594-1.1.1-ci maddəsinə əsasən vəzifəli şəxslərə xəbərdarlıq edilir və ya onlar 100 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 200 manat məbləğində cərimə edilir".

