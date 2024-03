Xalq artisti Azər Zeynalova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin atası, şair, publisist Zeynal Vəfa dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Z.Vəfa 1938-ci ildə Naxçıvanda anadan olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.