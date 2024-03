Azərbaycanda əhalinin 1.25 milyonu internet istifadəçisi deyil.

Metbuat.az-ın 230-dan artıq ölkədə monitorinqlər aparan şirkətin ölkəmizlə bağlı rəsmi hesabatına istinadən məlumatına görə, 2024-cü ilin əvvəlinə dair statistik məlumatlara əsasən Azərbaycanda əhalinin 12 faizi internetdən istifadə etmir.

Qeyd edək ki, hazırda ölkədə internet istifadəçilərinin sayı 9.19 milyondur. Ölkədə sosial media istifadəçiləri isə 6.10 (əhalinin 58.4 faizi) milyondur.

