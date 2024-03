Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisi vəzifəsindən azad edilib.



Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Ədliyyə Nazirliyi Strateji planlaşdırma və monitorinq baş idarəsinin rəisi Cavid Hüseynov öz xahişi ilə başqa işə keçməsi ilə əlaqədar ədliyyə orqanlarında qulluğuna xitam verilib.

Eyni zamanda nazirliyin Maliyyə və təminat idarəsinin rəisi vəzifəsinin icrası Sənan Təyar oğlu Rəhimova həvalə edillib.

