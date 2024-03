“Böyük Qayıdış” layihəsinə uyğun olaraq viran qalmış kəndlərimizə, şəhərlərimizə yeni həyat verilir.



Azad olunmuş ərazilərdə əkin sahələri bərpa edilir.

Hazırda Xocalıda 4 min hektar sahədə taxıl əkilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzTV Xəbər komandası Xocalıdan yayımlanan birbaşa bağlantı zamanı məlumat verib.

Ətraflı videoda:

