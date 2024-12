Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıdan Qroznıya uçan AZAL-a məxsus təyyarə Aktau hava limanının 3 km-liyində qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzadan sağ çıxan sərnişinlərin görüntüsü sosial mediada yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

